六堆「客家走入校園」行動展 5/7美濃龍肚國小首展

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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）客委會客家文化發展中心規劃「客家走入校園」行動展，取材文學作家鍾理和短篇小說「假黎婆」，為兒童打造活潑有趣展件，5月7日在美濃龍肚國小首展，也提供學校申請借展。

客發中心今天在六堆客家文化園區舉行「六堆LIUG DUI校園行動展」啟動說明會，現場由客家歌手黃瑋傑帶領龍肚國小學童齊唱創作主題曲「跈等」。

客發中心主任何金樑致詞表示，客發中心六堆園區與六堆12鄉區共同攜手推動六堆生態博物館理念，今年呼應博物館日主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，策劃「客家走入校園」行動展，以校園兒童、青少年為觀展客群的實驗性展示參與模式，符合現代博物館策展設計；期望借助六堆客庄各國中小學力量，跨域創新思維、共創實踐，讓展示與地方及教育更深入與在地相連結。

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客發中心強調，歷經1年半籌備，取材客籍文學作家鍾理和短篇小說「假黎婆」，結合典藏數位影像及既往展示累積成果進行延伸，融入策展學校龍肚國小師生共創主題內容，打造易於裝卸、移動便利且童趣活潑展件，增進新生代對於客家生活、語言及文化認識，以及對不同族群的相互尊重。

客發中心指出，5月7日在美濃龍肚國小進行校園首展，期待帶給學校師生全新展示體驗，歡迎六堆地區學校參考行動展巡迴實施計畫來申請借用，以發展出更多元客家與校園共創成果。（編輯：陳仁華）1140421