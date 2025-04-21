「默島進行曲」松山慈祐宮演出 文化與信仰交會

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）國家文藝獎得主何曉玫舞團作品「默島進行曲」3年來已在南投埔里12年一次的建醮祈安、北港朝天宮等地舉行，昨天在台北松山慈祐宮前演出，從傾盆豪雨演到天晴，展現現代舞與信仰的交會。

何曉玫今天在何曉玫MeimageDance舞團發布的新聞稿中表示，「能在我們的土地上，踏出自己的腳步，是我們所有人的驕傲。而這些舞步不僅來自我們表演者的心，也來自豐富的文化傳統。我們會持續用舞踏出歷史，期待在未來創造更多的感動。」

「默島進行曲」20日在松山慈祐宮前演出，開場由松山國小師生與太鼓隊共同「踏跤步」，拉開序幕。儘管當時天正降下傾盆大雨，但演出團隊毅然決然迎向惡劣的天氣，而現場觀眾也撐傘穿雨衣看著孩子與舞者們在雨中踏出自己的腳步，展現不畏風雨的文化力量。

接下來，喜裂克文化藝術團身著傳統服飾、赤腳在雨中起舞，象徵台灣土地的原始、純粹的能量。就在北威聲奏樂團與五媽婆祖陣入場之時，雨勢奇蹟般停歇，陽光破雲而出，彷彿過生日的媽祖娘娘也為樂聲與舞動所感動。

演出由蘇俊穎掌中木偶劇團以布袋戲偶為各個陣頭接續串場，舞者搭配桃園八德龍山寺鼓板樂，以及在地陣頭松山永樂軒北管音樂與儀式神將等，豐富了台灣民俗文化的多元性與生命力，也讓「默島進行曲」成為一場文化交融與創意激盪的盛會。

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何曉玫過去思考藝術如果一直守在金字塔高端，是不是會失去了更多跟人們交流的機會，於是她走出劇場，透過廟會祭典等演出場域展現「默島進行曲」親和的魅力，「這個創作不是創作者的喃喃自語，而是基於台灣文化出發的台灣舞蹈。」

「默島進行曲」下一站將於11月29日參與「2025人權藝術生活節」，在景美人權文化園區與民眾一起踏出台灣的「跤步」，展現藝術與土地的力量。（編輯：李亨山）1140421