蘇打綠牽起德指揮家與台灣緣分 柏林演唱會將再聚首

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林尚縈柏林23日專電）德國古典樂團指揮伯恩特將於蘇打綠柏林演唱會擔任嘉賓，因10年前在「冬未了」專輯合作，蘇打綠牽起伯恩特與台灣深厚緣分，日前特地到台灣學中文的伯恩特說：「一切的開始都是為了要了解青峰的歌詞」。

展開「二十年一刻」世界巡演的蘇打綠，4月26日將在柏林開唱，日前公佈演唱會嘉賓是10年前在韋瓦第計畫專輯「冬未了」合作的交響樂團指揮伯恩特（Bernd Ruf），他在演唱會前接受中央社專訪，談他對古典音樂跨界流行樂的看法，以及他與台灣音樂的緣分。

‧阿龔編曲，讓交響樂不只是背景

曾入圍葛萊美「最佳古典混合音樂專輯」獎的伯恩特曾與英國搖滾樂團深紫（Deep Purple）、披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）等知名搖滾音樂人合作，也創立德國流行交響樂團（GermanPops Orchestra），打破古典音樂與流行音樂界線。

談起古典與流行音樂的合作，伯恩特指出，兩者來自完全不同的音樂文化，「古典樂仰賴樂譜與已故作曲家的創作，流行音樂則更依賴聽覺與即興，來自當下與活著的音樂人。」

他說，古典演奏講求速度的彈性與細膩的表情變化，流行音樂則要求節奏精準、情緒直接，兩者在演奏邏輯上存在極大差異。

這樣的跨界合作需要編曲者在中間建立橋梁。伯恩特特別提到蘇打綠鍵盤和中提琴手阿龔為「冬未了」所設計的編曲極具巧思，「他的編曲讓交響樂團不只是背景音，而是完整參與其中的聲音角色，這對樂團來說既有挑戰性，也非常有音樂性。」

他認為，這樣的合作不只需要技術的磨合，更需要彼此對音樂語言的尊重與理解，而這正是他多年推動跨界創作的初衷。

‧青峰的詞，讓伯恩特決定學中文

伯恩特與蘇打綠10年前初次合作時，完全聽不懂中文歌詞，指揮時「只能從旋律與情緒中感受這些作品的能量，卻無法理解他們真正想說的是什麼。」直到他請團隊將每首歌的歌詞翻譯成德語，才發現背後隱藏著的深刻意涵。

「有一首歌寫西西弗斯，有一首講集中營與車諾比，還有一首關於獨裁者……這些存在性的主題讓我非常震撼，也深受感動。」

伯恩特說，「我開始意識到，若想真正理解青峰的詞，就必須學習這個語言。」在他眼中，青峰的詞「極具詩意，既浪漫又脆弱」像是一層一層打開人心的文本。

2023年9月，伯恩特前往台北參加中文密集課程，在短短兩週內感受到語言背後所映照出的文化深度，「中文和歐洲語言非常不同，它的語法和詞語排列，反映出說話者對世界的理解方式。」

而作為長年從事古典音樂的指揮，伯恩特觀察語言的方式也帶有音樂家的特質，「就像一首作品的旋律走向與和聲安排，其背後藏著創作者的思想與情感。」他進一步分享，學習中文不僅為了「看懂歌詞」，更希望從語言中深入詞作的音樂性與台灣文化肌理。

‧蘇打綠牽起伯恩特與台音樂緣分 柏林再聚首

與蘇打綠的合作，也牽起伯恩特與台灣更深的情感連結。他曾多次赴台演出與教學，並與台北藝術大學、台中爵士音樂節等建立合作關係。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

2015年在台北小巨蛋與蘇打綠同台時，他的家人就在觀眾席上；十年後，伯恩特向中央社「劇透」現為斯圖加特交響樂團單簧管樂手的兒子伊沃（Ivo Ruf）也將登上柏林舞台，共同參與蘇打綠「二十年一刻」的柏林演出。

伯恩特感性說，「十年前他在觀眾席，如今我們父子一起站上舞台，是一種音樂的延續，也是一種傳承」這段由蘇打綠牽起的音樂緣分，悄悄流淌進了他的家庭，成為這位德國指揮家人生旅途中，與蘇打綠一起共渡廣袤音樂海洋的一段美麗風景。（編輯：高照芬）1140423

德國古典樂團指揮伯恩特與蘇打綠團員建立起深刻友誼，除了音樂上的合作，他透露樂團貝斯手馨儀（左）與鍵盤手阿龔也曾親自到呂北克拜訪他，認識德國北部這座具有深厚音樂底蘊的城市。圖為蘇打綠演唱會上的貝斯手馨儀與主唱青峰（右）。（緒風提供）中央社記者林尚縈柏林傳真 114年4月23日