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紀錄片回首來時路 安聖惠：創作是一生課題

2025/4/28 21:01（4/28 21:16 更新）
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公視節目「藝術很有事」最新集數回顧原住民藝術家安聖惠（圖）創作歷程，安聖惠也帶領製作團隊重返位於屏東縣霧台鄉的兒時成長地。（公視提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月28日
公視節目「藝術很有事」最新集數回顧原住民藝術家安聖惠（圖）創作歷程，安聖惠也帶領製作團隊重返位於屏東縣霧台鄉的兒時成長地。（公視提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月28日
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（中央社記者王寶兒台北28日電）原住民藝術家安聖惠長年參與國際展會，近年亞太當代藝術三年展、利物浦雙年展等可見她的身影。公視節目「藝術很有事」最新集數回顧20餘年創作歷程，她說，創作是一生的課題。

安聖惠是魯凱族，出生於屏東縣北大武山舊好茶部落，自小在部落習得編織技法，原本從事花藝，花藝作品在1998年參與台北市立美術館「當代原住民藝術展」展出後，她便踏上藝術創作道路，後遷居至台東都蘭，並與藝術家們籌組「意識部落」切磋創作。

「藝術很有事」節目最新集數「安聖惠，翻山越嶺的追尋」中，節目跟隨她翻山越嶺，除了重返屏東霧台、禮納里部落，和台東關山、長濱等，也遠赴紐西蘭拍攝。公視26日於高雄內惟藝術中心舉辦首映會，這也是安聖惠首次看到紀錄片全片，時而發出笑聲、時而感動落淚。

「藝術很有事」製作人徐蘊康今天透過公視表示，安聖惠善用日常或廢棄材料創作大型裝置作品，創作源自於其生命內部朝思暮想的故鄉及母體文化。早在台東鐵花村落成初期，他就注意到安聖惠以漂流木為這個音樂聚落所做的空間設計。

徐蘊康說，後來在不同藝術場館，看到安聖惠以各種媒材創作的多元作品，能量非常強大，5年前與安聖惠接觸表達徵詢拍攝意願，直到去年3月安聖惠於台北松壽廣場公園創作「葉上飄風」，才開啟記錄契機。歷經1年拍攝、製作，終於完成紀錄片。

安聖惠認為，這部紀錄片很真實，也是靈魂大拷問，讓她穿越時空面對自己，看見自己怎麼走過來。她為了求學、理想離開自己的部落，其實，自己對部落文化懂得不多，但「部落的愛有很多在我身上」，回頭看看那個雖然物資匱乏，人與人、人與土地緊密相互依存的關係，對她來說，卻是美好的年代。

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安聖惠眾多早期作品於2023年毀於大火，片中她重返現場，百感交集，望著殘骸哽咽說：「這就像生命的殘骸。」而走過世界各國駐村、創作及展覽，安聖惠也領悟到，創作是一生的課題，沒有理由不做自己，要勇敢地做自己。

「安聖惠，翻山越嶺的追尋」現可於「藝術很有事」YouTube頻道及公視+觀看。（編輯：管中維）1140428

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徐蘊康
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