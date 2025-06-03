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策展人呂岱如將赴英駐村 探索酷兒生態女性主義

2025/6/3 17:14（6/3 18:31 更新）
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文化部駐英國代表處文化組與英國倫敦藝術專業駐村機構戴芬娜基金會合作駐村計畫，今年由策展人呂岱如獲選，預計於6月23日至9月14日期間駐村。（駐英國代表處文化組提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月3日
文化部駐英國代表處文化組與英國倫敦藝術專業駐村機構戴芬娜基金會合作駐村計畫，今年由策展人呂岱如獲選，預計於6月23日至9月14日期間駐村。（駐英國代表處文化組提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月3日
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（中央社記者王寶兒台北3日電）曾策畫威尼斯國際美術雙年展台灣館代表展「這不是一座台灣館」，策展人呂岱如今年獲選將赴英國倫敦駐村，深入探索酷兒生態女性主義計畫，也將探討永續性、互惠式都市生態計畫等專業。

文化部今天發布新聞稿表示，為鼓勵台灣藝術人才發展創作並豐富國際交流經驗，文化部駐英國代表處文化組自2020年起持續與英國倫敦藝術專業駐村機構戴芬娜基金會（Delfina Foundation）合作，公開甄選台灣藝術家或策展人至倫敦進行策展或創作研究，今年由呂岱如獲選。

今年台灣藝術專業人才駐村計畫共有113名申請者，創作或策展經歷俱佳，競爭激烈。呂岱如現為當代藝術策展及研究組織「緩步動物」創辦人、總監兼策展人，2015年至2017年擔任台北當代藝術中心總監，也曾任如「阿嬤，開麥拉！」、第55屆威尼斯雙年展台灣館「這不是一座台灣館」等策展人。

戴芬娜基金會表示，呂岱如於申請計畫提出，倫敦近期已發展為生態藝術（ecological art）重要據點，希望藉駐村機會與英國本地藝術家及研究者交流都市生態藝術計畫，同時在環境議題上，瞭解如何認識問題、發展社群策略，並執行解決方案。

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呂岱如預計於6月23日至9月14日期間駐村。戴芬娜基金會表示，呂岱如將透過與本地藝術家與研究者合作，深入探索酷兒生態女性主義計畫（queer eco-feminist projects），並學習有關永續性、互惠式都市生態計畫（sustainable, reciprocal urban eco-projects）知識。

駐英國代表處文化組表示，文化部持續推動各項計畫，支持台灣藝術家與策展人走向國際，期待透過戴芬娜基金會在歐陸擁有的豐沛專業網絡，協助獲選者在駐村期間與當代藝術社群開啟更多元化的對話、建構其國際人脈，並使獲選者獲得後續策展構想和素材，再將相關研究成果回饋至國內外場域。（編輯：張雅淨）1140603

#文化部
#台灣館
#威尼斯
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