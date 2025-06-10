莫內「睡蓮」登台 富邦美術館印象派特展展出

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（中央社記者王寶兒台北10日電）印象派畫家莫內「睡蓮」登台，明天起到9月29日與其他51件印象派畫作在富邦美術館展出。美國伍斯特美術館1910年以2萬法郎購入這幅「睡蓮」，成為全美首藏「睡蓮」美術館。

富邦美術館今天舉行「印象派—從莫內到美國：光‧跨越海洋」特展開幕記者會，伍斯特美術館（Worcester Art Museum）長瓦謝克（Matthias Waschek）與策展人惠特納（Claire Whitner）首次訪台。

瓦謝克說，策展過程發現特別有趣的是很多亞洲藝術家曾到法國接受訓練，學習印象派（impressionism）語言後，擴大定義，回家鄉持續發揚，而美國藝術家也跨越海洋到法國、亞洲等，回國發展美國版本印象派畫風，充分展現跨越海洋交流，希望每個人都能愛上展中每幅畫。

印象派成為風格且被命名已超過150年，可追溯自19世紀末一群畫家摒棄學院派傳統，不畫歷史與神話，改以更自由、明亮色彩，描繪如風景、氣候變化等日常生活題材。特展匯聚法國及美國、瑞典等地代表畫家，展現印象派跨國界魅力。

「睡蓮」是特展最大亮點，莫內（Claude Monet）在妻子過世後遷居法國吉維尼，於自家打造景色雅致花園，超過200幅「睡蓮」在超過30年間誕生。伍斯特美術館典藏莫內1908年創作作品，色調淡雅，特展中特別以黑色背景牆相映，也展出伍斯特美術館1909年起向藏家表達購藏意願書信。

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除「睡蓮」，惠特納推薦特展中美國畫家薩金特（John Singer Sargent）與海薩姆（Childe Hassam）等作品，在美國藝術家作品中可看見如何以畫作見證美國往西拓荒歷史，像她喜愛特展中描繪大峽谷畫作；瓦謝克說，如何以畫筆呈現峽谷乾燥環境是重要轉捩點。

富邦美術館長翁美慧表示，美術館開館1週年後有幸呈現這場特展，邀觀眾回望改變觀看世界方式的藝術革命，以光影旅程在台北城市核心區再次綻放。希望人們透過印象派看見時間、情感及光如何溫柔指引眾人前行。（編輯：李明宗）1140610