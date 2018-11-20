聯合再生能源改選 國發基金與耀華玻璃各取一董

（中央社記者鍾榮峰新竹20日電）太陽能廠聯合再生能源今天完成董事全面改選，行政院國家發展基金管理會與耀華玻璃管理委員會分別取得一席董事。

新日光、昱晶與昇陽光電3家太陽能廠合併成為聯合再生能源，並透過辦理私募增資，引進國發基金與耀管會入股；國發基金與耀管會分別斥資新台幣13.9億元，取得聯合再生能源1.67億股，每股價格8.32元。

因應合併後的營運整合計畫，聯合再生能源今天召開股東臨時會，全面改選董事，國發基金與耀管會依原先規劃各取得聯合再生能源一席董事，分別由台灣大學光電所教授邱奕鵬及經濟部工業局產業政策組組長周崇斌擔任代表人。

聯合再生能源董事長洪傳獻、執行長潘文輝、董事林坤禧、昱晶前董事林文淵、昇陽光電前董事長劉康信及台達電樓宇自動化解決方案事業處資深處長江文興也都當選聯合再生能源董事。

Millerful Capital Partners資深合夥人翁明正、眾博法律事務所主持律師許兆慶及淡江大學經濟學系與產業經濟學系合聘教授蔡明芳3人當選聯合再生能源獨立董事。

洪傳獻表示，聯合再生能源營運模式從過去的做電池、賣電池，轉為致力拓展品牌太陽能模組與系統，明年全球太陽能裝置量可望達120GW規模，聯合再生能源發展機會多。（編輯：郭萍英）1071120