僑外投資熱 前10月達79.7億美元

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）根據投審會統計，截至10月，僑外投資總金額為79.7億美元、年增率43.81%，已突破去年的75.1億美元。

經濟部投資審議委員會今天公布1至10月核准僑外投資金額計79.7億美元（約新台幣2391億元），較上年同期增加43.81%。投審會發言人楊淑玲表示，主要受英國私募基金申請投資全興國際水產等案帶動，僑外投資確實比往年熱絡，目前還在審幾件較大的投資案。

觀察僑外投資來源，新南向國家今年1月到10月來台金額為3.1億美元（約新台幣93億元），較上年同期增加37.74%。其中泰國成長54倍、菲律賓成長3.94倍及澳大利亞成長1.9倍，來台投資金額均較去年同期成長。楊淑玲表示，政府推動新南向政策後，雙邊貿易確實增加。

陸資來台投資方面，今年1月到10月核准陸資來台投資件數為116件，較上年同期增加1.75%；投資金額計1.9億美元（約新台幣57億元），較上年同期增加8.55%。

另外，對外投資方面，1月到10月對外投資金額也維持正成長，投資金額計89.6億美元（約新台幣2688億元），較上年同期增加4.11%。

其中，新南向國家投資金額計為19.4億美元（約新台幣582億元），較上年同期減少44.27%，是因去年核准台塑及環球晶圓等較大案件，造成比較基期偏高。

對中國大陸投資方面，1月到10月核准投資金額為69.4億美元（約新台幣2082億元），較上年同期減少3.98%；其中單看10月份，投資額為3.9億美元（約新台幣117億元）、較去年同期減少52%。

楊淑玲說，受到中美貿易戰影響，赴大陸投資的台商也更為謹慎，且去年基期較高，導致年增率衰退。（編輯：林興盟）1071120