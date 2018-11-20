中磊搭上亞馬遜 股價衝漲停

（中央社記者田裕斌台北20日電）中磊電子宣布，全系列網路攝影機產品可支援亞馬遜(Amazon)Kinesis Video Streams影像串流，股價在此激勵下直衝漲停，漲停價60.5元，創3個多月新高。

中磊表示，在支援Kinesis Video Streams影像串流後，可將影像資訊由連網裝置輕鬆地串流至亞馬遜雲端平台(AWS)，以利儲存、播放、機器學習的影像分析等功能，此項整合大幅簡化影像傳輸與儲存，網路攝影機將依多元需求具備智慧決策能力。

中磊今年第3季營運回溫，單季合併營收為新台幣85.19億元、季增17%、年減19%，毛利率提高至13.5%、創近7個季度新高，單季稅後純益1.84億元、季增33%、年減52.6%，單季每股稅後純益(EPS)0.75元。

累計前3季中磊合併營收237.82億元，年減16%，稅後純益5.07億元，EPS約2.07元。

中磊說，智慧物聯網的多元發展，帶動下世代寬頻設備升級需求，高附加價值產品包括IAD整合型產品、商用網通設備、智慧物聯網、LPWA低耗廣域網路等出貨增溫，改善產品組合及整體毛利表現。（編輯：郭萍英）1071120