稅務數位化非大數據追稅 財部：降徵納成本

（中央社記者邱柏勝台北21日電）媒體報導財政部將用大數據追稅，財政部今天澄清，強調大數據是稅務行政數位化的一環，查稅並非目的，而是要提高行政效率，減少徵納雙方成本，但具體方向仍須長遠規劃。

經濟日報報導，財政部將用大數據追稅，規劃電子化查帳，企業及自然人逃漏將無所遁形。對此財政部長蘇建榮表示，報導誤解財政部在數位經濟時代發展稅務行政數位化的目的。

蘇建榮指出，大數據分析是稅務行政數位化的一環，目的絕對不是為了查稅，而是要提高行政效率減少徵納雙方成本，更重要的是要透過大數據的掌握與分析，讓政府政策的制定能更精準掌握效益與受益民眾，同時，透過政府資料的開放，促進民間對於大數據的運用，增加創新能量。

財政部表示，因應數位經濟環境的發展，運用大數據資料提供稅務服務為未來趨勢，現行規劃是以服務民眾及企業為導向，推動各項電子化稅務服務措施，以結合民眾電子化生活及交易習慣，減輕申報繳稅負擔，並非查稅。

至於未來如何運用大數據，進一步提供稅務服務，財政部表示仍須長遠的規劃及推動，此為未來中長期研究規劃方向，財政資訊中心、賦稅署及各地區國稅局將持續研究，因應未來數位經濟環境。

不過，目前國稅局確實已利用大數據結合網路「智慧選案」，篩選轄內營業人、尤其是人氣店家的申報情況進行分析。中區國稅局日前即運用智慧選案模組，透過數據分析，結合金流、物流查核，查獲某知名連鎖燒肉店、烘焙業等營業人短漏開發票，涉嫌逃漏稅，核定補徵營業稅並裁處罰鍰新台幣5152萬元

對此，中區國稅局表示，智慧選案主要是針對遭民眾檢舉漏開發票與短漏報銷售額的店家，促使營業人誠實納稅。且在網路時代資訊透明化，稅捐稽徵確較以往容易，呼籲營業人應完善內部控制，誠實納稅才無後顧之憂。（編輯：張均懋）1080121