虎航連2年擺脫虧損 華航決議規劃上市

（中央社記者韋樞台北21日電）華航集團旗下的小金雞台灣虎航連續兩年獲利，母公司華航今天董事會決議辦理台灣虎航上市規畫，以利籌資和提升股權價值。

華航表示，台灣虎航（台虎）自2014年成立迄今，已發展為經營模式穩定、財務體質健全的低成本航空公司，考量台虎未來籌資便利、自主財務及股權價值提升等效益，經董事會決議辦理台虎上市規劃。

台灣虎航表示，目前僅朝上市方向來規劃，具體時間未定。

台灣虎航從2014年9月26日成立開航以來，早期經營績效有待改善，2016年底虧損達新台幣15億元之多，華航曾有結束虎航業務的想法，但華航董事長何煖軒卻決定從當時新加坡虎航手中買回台灣虎航10%的全數股權，並帶入不同於華航的經營模式，改走親民、貼近年輕人的風格，並以日本航線為主，成為國內年輕旅遊族的首選，讓虎航逐漸擺脫虧損。

台灣虎航2017年稅後純益達5.7億元，每股稅後盈餘(EPS)2.75元；2018年上半年稅後盈餘達6億元，賺贏2017年全年，估計2018年全年營收約87億元，稅後盈餘約10億元，2019年目標希望能維持與2018年一樣的水準。

台灣虎航指出，目前全公司有11架飛機，飛行航點多達20個航點，航線達27條；光是日本就有14個航點、19條航線，其他尚有韓國、泰國曼谷、澳門等，以及去年12月1日首航的菲律賓宿霧航點。（編輯：張均懋）1080121