瑞軒分散貿易戰風險 越南廠第2季投產

（中央社記者潘智義台北22日電）為避免美中貿易戰波及，瑞軒科技董事長吳春發今天表示，轉投資越南廠今年第2季可望投產，除分散風險外，越南廠生產電視可享關稅優惠，銷售東南亞市場。

吳春發今天在記者會指出，目前美國對中國大陸銷美產品提高關稅名單並不包括電視，但未雨綢繆，有了越南廠之後，只要有必要，將來還是可以快速應對，轉移生產基地。

從現階段實際狀況來看，他說，即便中國製造電視目前不是美國加徵關稅商品，投資越南廠仍可趁機開發東南亞市場，特別看好東南亞、印度、非洲等地電視尺寸逐步放大的商機，且越南與日本、加拿大等國已簽自由貿易協定，可享關稅優惠。

瑞軒科技指出，越南廠第一階段投資金額約1950萬美元，去年12月底交割，加計第二階段投資合計約3500萬至4500萬美元，將在今年上半年投入。越南廠區土地面積近9萬平方公尺，建物近3萬平方公尺，地點在北越，為新加坡在越南開發的園區，原為日商汽車零組件廠所有，空了3年後，日商改變計畫，轉售予瑞軒科技。

瑞軒科技規劃，越南廠第2季投產，首條產線年產100多萬台電視，若3條產線全開，年產能達400至500萬台。

瑞軒統計，2018年電視出貨340萬台，較2017年230萬台大增，2018年智慧音箱出貨60萬台，也較2017年的40萬台顯著增加。（編輯：張均懋）1080122