基金業：美中可望逐步和解 中國經濟穩中求變

（中央社記者潘智義台北22日電）基金業者富達國際指出，雖然美中貿易戰遲未落幕，但美中兩國均不能承受長期對立造成的經濟負面影響，雙方可望逐步和解，中國經濟也將穩中求變。

富達國際表示，2019年中國政府將持續放寬貨幣政策，以增加流動性，並可望削減個人所得稅和增值稅，同時增加基礎建設投入，推動本土經濟發展及消費需求。

富達國際認為，由於2018年中國房地產價格已由高點明顯回落，中國政府可望放寬對房地產的限制，例如減少對貸款利率的限制，並放鬆對地產商融資的限制，有助經濟成長。

另外，2018年中國A股大幅回檔，已近波段低點，2019年包括美中貿易摩擦、中國政策、產業前景及企業基本面，將是影響投資策略的重要因素，預計中國政府將持續推出刺激性政策，整體市場流動性將維持水準。雖不確定因素仍多，但還是有投資機會。

針對中國A股市場，富達國際看好股價低於歷史平均值，尤其消費、保險和高階製造產業較有表現機會。A股去年以來回檔較深，滬深300指數在未來12個月的預期本益比僅9.8倍，低於歷史均值和全球其他主要市場。（編輯：張均懋）1080122