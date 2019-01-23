12月工業生產指數翻黑 電腦電子業一枝獨秀

（中央社記者廖禹揚台北23日電）經濟部統計處今天公布去年12月工業生產指數110.31，年減1.22%，主要業別多呈負成長，只有電腦電子及光學製品業受惠於美中貿易戰轉單效應，連續3個月雙位數成長。

統計處副處長王淑娟表示，電腦電子及光學製品業包括電腦、伺服器、通訊設備零件等產品，從去年10月開始就觀察到伺服器的生產量及生產價值有大幅提升跡象，主因部分業者將海外產線移回台灣，提高國內生產比重；資訊設備部分皆自美國訂單也較活絡，預期轉單效應可延續至今年第1季。

不過，其他業別就沒有那麼幸運，電子零組件業12月因消費性電子產品銷售疲弱、客戶端庫存調整，加上基期較高等因素，年減2.37%，終結連續13個月的正成長，其中的積體電路業也終止連續14個月的成長走勢，轉成微減0.01%。

傳統產業中，化學原材料業及基本金屬因國際原物料價格下跌，市場觀望致需求減緩，分別年減2.1%及1.79%。機械業因中國大陸設備投資減緩，年減1.52%。

王淑娟表示，台灣屬外銷導向，受國際景氣影響大，國際主要預測機構今年展望都轉趨保守，國際局勢瞬息萬變，例如美中貿易戰等不確定因素導致的負成長態勢可能延續至今年第1季，統計處預估，今年1月製造業生產可能年減2.5%至4%。

不過，王淑娟指出，各機構預測還是定調「減緩」而非「衰退」，人工智慧、5G、物聯網、車用電子等新興科技仍持續發展，都是減緩不確定因素的正向力量，下半年是否會有創新產品推出，帶來新動能，仍待持續觀察。（編輯：黃國倫）1080123