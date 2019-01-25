東奧商機 製鞋業看好全年出貨

（中央社記者潘智義台北25日電）雖然有券商預期美國市場下半年需求放緩，調降製鞋大廠豐泰投資評等，但迎接2020年東京奧運，製鞋業仍看好今年業績較去年成長。

法人指出，很難想像製鞋業迎接2020年奧運，今年業績不成長；豐泰主要客戶為耐吉（Nike），2018年出貨隨客戶需求逐月增加，2019年出貨依然看增，而寶成主要客戶為耐吉、愛迪達（adidas），製鞋業者普遍看好東京奧運可望帶動今年出貨成長。

豐泰集團預估，2019年第1季成品鞋生產量為2900萬雙，較去年第4季減少6%，主因農曆新年工作天數較少，但2019年第1季產量仍較2018年同期增加9%；第1季預估成品鞋銷售量為2870萬雙，較2018年第4季減少6%，較2018年第1季增加7%。

豐泰已公告2018年全年累計歸屬於母公司業主淨利為新台幣52億6339.6萬元，年增為19.95%。每股盈餘為7.88元。

鈺齊國際公司（鈺齊-KY）統計，2018年第4季單季合併營收達26.94億元，較2017年同期減少2%，毛利率為20.1%，創歷年同期新高；2018年第4季營業利益率為10.2%，營業利益2.74億元，歸屬於母公司業主淨利為1.93億元，較2017年同期增加8.4%，稅後每股盈餘1.32元。

寶成工業尚未公布2018年獲利，但已公布2018年全年累計合併營收為2934.66億元，較2017年增加5.3%，主因寶成工業持股50.97%重要子公司裕元工業(集團)有限公司營運較2017年持續增長。（編輯：郭萍英）1080125