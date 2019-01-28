5G題材給力 宏達電股價反彈

宏達電股價近期出現築底反彈態勢，28日早盤上漲逾6%，早盤高點至37.1元，站回月線關卡之上。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北28日電）台股今天重回萬點，5G概念股強漲，宏達電坐擁5G、VR、區塊鏈題材，深耕平台內容走更長遠路，獲法人回補，股價築底反彈，今天早盤上漲逾6%，站回月線關卡上。

智慧機市場競爭激烈，宏達電（HTC）近年將事業重心轉換至虛擬實境（VR）領域，由於推出智慧機款較過去大幅減少，VR領域營收和不足以補足缺口，宏達電營收規模較過去減少，2018全年合併營收為新台幣237.4億元，較2017年減少61.78%。

不過，受到與Google完成11億美元的合作協議挹注業外，市場推估宏達電去年財報可轉虧為盈，終結連續3年虧損。

5G題材發機發酵，宏達電願景為VIVE Reality，也就是VR、AR、AI、5G、Blockchain（區塊鏈），今年是深耕的VR生態系已經將觸角伸向各大領域，有望搭著VR5G元年的大風順勢而上。

宏達電董事長王雪紅先前表示，今年HTC積極樂觀，有平台、內容、硬體解決方案，可走很久的路。市場也期待，宏達電在調整體質後，能步入成長正軌，帶動事業迎向春燕。

宏達電積極在5G領域布局，攜手美國、澳洲等國電信商發表5G Hub產品，並承諾當市場準備好時，HTC 5G手機一定第一時間推出。

宏達電股價自去年11月下旬以來，股價逢壓震盪，近期出現築底反彈態勢，今天早盤上漲逾6%，早盤高點至37.1元，站回月線關卡之上，外資、投信、自營商在25日買超逾1800多張。（編輯：郭萍英）1080128