中鋼盼風電躉購價合理 勿讓產業領先拱手讓人

（中央社記者韋樞台北28日電）中鋼公司今天在離岸風電論壇中呼籲，以目前能源局估算新年度躉購費率和建置成本明顯偏低，中鋼贊成躉購費率非離岸風電的唯一，但畢竟牽動大局，不能讓領先的風電產業拱手讓人。

台灣風力發電產業協會今天舉辦「台灣離岸風電及產業發展願景與挑戰論壇」，中鋼公司在會中引用立恩威國際驗證公司(DNV GL)的資料，比較台灣、美國和法國的離岸風電開發成本。

中鋼執行副總經理王錫欽表示，美國第一個風場每百萬瓦建置成本高達新台幣3.7億元，是歐洲成熟地區建置成本1.05億元的3.5倍；法國利用鄰國的資源，規劃2021年到2022年完成的兩個風場，每百萬瓦建置成本要1.81億元，是歐洲成熟地區的1.7倍。

依台電公司第一期離岸風電示範風場每百萬瓦建置成本為2.27億元；能源局估算新年度的躉購費率5.1元，所採用的建置成本只有每百萬瓦1.55億元，明顯低於美法等國，如以法國的建置成本代入能源局的躉購費率公式，費率會由5.1元增為5.9548元。

以歐洲離岸風電發達的英國來看，王錫欽說，英國2000年建置首個離岸風場，到了2015年才改為競價，長達15年遴選時間，躉購費率穩定維持在5.47元到7.5元間，促進風電和風電產業的發展。

以英國2015年完成的競標風場躉購費率，2018年起才降為5.847元，2017年完成競標風場躉購費率從2022年起才驟降為2.573元，2023年起維持2.252元。

王錫欽指出，離岸風電不能只看躉購費率一事，但此事卻牽一髮動全身，中鋼本身為29號風場的開發商，也組成產業聯盟和興達海基公司做水下基礎，中鋼所有的產業鏈都做好了投資準備，但實際花錢投資仍要看投資能否回報，若是沒有合理的投資回報，整個產業供應鏈難以繼續，打壞了台灣原本希望利用這次發展離岸風電的機會躋身亞太風電樞紐，恐使得領先的地位拱手讓人。（編輯：楊凱翔）1080128