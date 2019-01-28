北京法院判侵害日亞化專利 億光擬上訴

（中央社記者吳家豪台北28日電）北京知識產權法院判決LED封裝廠億光子公司及其經銷商侵權，應給付日亞化損害賠償及訴訟費用；億光今天表示，此案仍可上訴，並重申日亞化專利已失效，不影響億光現有產品。

日本LED大廠日亞化學工業株式會社（Nichia）今天發布新聞稿表示，針對日亞化在2016年3月提起的訴訟，北京知識產權法院作成3則判決，認定億光電子（中國）有限公司及其經銷商侵害日亞化的中國第97196762.8號專利，即YAG專利；億光中國及其經銷商應賠償日亞化的總金額為人民幣320萬元（約新台幣1462萬元）。

對此，億光發布聲明指出，對於北京知識產權法院判決表示尊重，然而訴訟程序仍在進行中，並非最終判決，仍可上訴，億光相信最終將得到有利的判決。

億光重申，日亞化中國YAG專利97196762.8已於2017年7月29日期滿失效，對億光現有產品毫無影響。

億光進一步表示，美國最高法院於2018年10月1日認定日亞化美國YAG專利US5998925與US7531960所主張的權利項全部無效，且台灣智慧財產法院於2018年4月12日確認日亞化台灣YAG專利TW383508無效，上述案件億光勝訴事實不變。（編輯：林興盟）1080128