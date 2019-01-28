台積電專利申請3連霸 宏達電靠AI重返前10

（中央社記者廖禹揚台北28日電）經濟部統計，台積電去年全年3種專利申請案件數共達944件，連續3年蟬聯本國法人榜首，宏達電因以AI技術搶攻醫療市場，推升研發能量，申請185件，睽違5年重回前10名。

經濟部智慧財產局今天公布2018年專案申請及公告發證統計排名，在發明、設計、新型等3種專利申請案件數上，台積電申請量再創新高，以944件穩坐本國法人第1；3種專利獲證最多的本國法人也是台積電430件。

智慧局長洪淑敏指出，台積電約有9成以上研發技術都已營業秘密方式保護，但公開申請專利件數仍居本國法人之冠，顯示對於新技術研發的重視。鴻海則因企業政策改變，加上轉移至美國設廠，近年申請件數較少，今年以246件居第6。

友達光電因消費性產品銷售成長、多元化，以及投入電競設備市場，去年申請量達586件，躍居第2名；投入車用電子感測器開發的瑞昱半導體，隨著自駕車產業發展，專利申請案大增60%，以195件首次進入本國法人前10名，排名第8。

值得注意的是，宏達電睽違5年重回專利申請前10名，洪淑敏分析，可能是因為宏達電近期將AI、VR技術應用在醫療產業，開發新領域，去年共申請185件專利，年增78%，為前10名增幅最大。

觀察3種專利百大排名申請結構，企業為台灣研發創新主要動力，其中多集中在發明專利，占比78%，去年發明、新型及設計3種專利申請均成長，分別年增2%、7%及53%。

百大排名共有25所學校、6所研究機構入榜，其中遠東科大申請184件、工研院申請441件分居榜首。不過，洪淑敏說明，遠東科大申請案主要集中在新型專利（159件）；以發明專利來看，成功大學以92件奪得學校排序首位，清華大學、交通大學以85件並列第二，台灣大學64件；台灣科技大學42件，年增45%。（編輯：張均懋）1080128