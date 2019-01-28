商標註冊申請創18年新高 外人申請增11%

（中央社記者廖禹揚台北28日電）經濟部統計，2018年受理商標註冊申請共計8.4萬件，創18年來新高，主因外國人申請踴躍，年增11%，其中主要來自中國大陸，智慧局表示，因中國政府有相關補助，是一大誘因。

經濟部智慧財產局今天公布2018年受理專案商標申請概況，其中商標註冊申請共8萬4816件，包括本國人申請5萬9840件、外國人申請2萬4976件，本國人申請較前年略減2%，外國人則大增11%，是主要成長來源。

根據統計，在台灣申請商標註冊的前5大國家（地區）分別為中國大陸（5770件）、日本（4728件）、美國（4187件）、香港（1649件）及南韓（1440件）。其中，陸商在台申請商標前3大業別為電腦科技、化妝品及清潔劑，以及廣告、企業經營等顧問業。

智慧局長洪淑敏表示，中國政府對業者前往海外註冊專利及商標都有提供補助，是陸商在台申請專利及商標的一大誘因。不過，因為新型專利申請程序簡便，加上中國也有受理新型專利申請，對陸商而言申請資料準備更簡單，洪淑敏說，陸商在台申請多為新型專利，較不具保護效力。

智慧局2018年受理專利申請案件共7萬3421件，略減1%，洪淑敏表示，主要是國內業者多從新型專利轉為申請發明專利所致，單看保護效力較佳的發明專利申請量則成長3%，連續2年正成長。

觀察本國各類申請人申請專利情形，發明專利成長主因企業及學校申請件數增加3%，大型企業、中小企業則各成長2%、8%。外國人申請專利前3大來源則是日本（1萬4169件）、美國（7345件）及中國大陸（3506件），其中中國大幅成長37%，也是首度突破3000件。（編輯：蘇志宗）1080128