新台幣連4揚創逾2週高 台股重返萬點助攻

（中央社記者邱柏勝台北28日電）美元走弱、外資匯入，加上台股收復萬點助攻，新台幣今天持續走揚，終場以30.790元兌1美元作收，升值3.5分，匯價連4升並創逾2週新高，兩大外匯經紀公司總成交量14.28億美元。

外匯交易員表示，美元續弱，外資買超台股，在匯市也呈現匯入，激勵新台幣走揚，盤中一度升近1角，來到30.738元，但午盤過後外資反手匯出，且壽險業者也逢低買美元，導致新台幣升幅收斂，終場小升3.5分作收，但仍是連續4個交易日收升，並創1月11日以來逾2週新高。

展望後市，外匯交易員指出，在外資接連買超台股8個交易日後，台股終於在睽違逾1個半月後重返萬點大關，資金有回流趨勢，有助新台幣止穩轉升。不過農曆春節在即，匯市將在週五封關，且還有美中貿易談判以及美國公布非農就業人口數據等不確定性存在，料外資仍將保守操作，以避險為主，因此新台幣難脫區間整理格局，估仍維持在30.8元間震盪。

新台幣兌美元今天開盤價為30.810元，最高30.738元、最低30.810元，尾盤收30.790元，升值3.5分。（編輯：黃國倫）1080128