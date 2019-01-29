離岸風電國產化新里程 金豐拚第4季試產風機塔架

（中央社記者蔡芃敏台中29日電）離岸風電國產化邁向新里程，金豐今天在台中港舉行風機塔架生產基地的動土儀式，金豐預計今年第4季開始試產，每年將生產100支塔架。

政府力推離岸風電，並要求通過遴選的廠商須負擔國產化責任，韓商CS Wind 與彰化企業金豐機器合組團隊生產離岸風機塔架，金豐今天在台中港舉行風機塔架生產基地的動土儀式，包括經濟部工業局長呂正華、台中市副市長楊瓊瓔、金豐機器工業董事長張於正等人均出席。

張於正致詞時表示，政府積極推動綠色能源的政策，基於配合政府離岸風電在地產業鏈方針，金豐與風力發電塔架製造商CS Wind合作，將生產風機塔架，提供西門子歌美颯、三菱維特斯等廠商。

他說，離岸風機塔架體積大，需要有龐大存放空間，期盼台中港務公司能在鄰近地區，規劃離岸風機相關零件的存放區域，讓台中港成為亞太地區實至名歸的離岸風電輸出中心。

金豐說，台中港的生產基地，將在今年第4季開始試產，未來將年產100支風機塔架。

楊瓊瓔致詞時表示，台中市致力拼經濟兼顧環保，讓企業有水、電可用，同時又有清新空氣。台中市政府相當樂見，金豐結合產官學界，提供學生工作機會，可以根留當地。

呂正華說，國內廠商努力研究、投資、研發，以配合政府推動國產化政策。CS Wind是國際知名離岸風機廠商，並在台灣成立重山風力公司。政府感謝台灣、韓國優秀廠商合作，替台灣離岸風電廠貢獻一份心力。（編輯：林孟汝）1080129