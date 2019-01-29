彭双浪：面板業經歷最長多頭 將進入整理期

友達董事長彭双浪（右）、友達總經理蔡國新29日在線上法人說明會表示，中國大量投資面板產業，自去年下半年大量釋放新產能，接下來面板供需不平衡狀況將持續好幾年。（資料照片）中央社記者潘智義攝 108年1月29日

（中央社記者潘智義台北29日電）友達光電董事長彭双浪今天在線上法人說明會表示，友達已連續6年獲利，經歷面板產業最長的多頭，但今年以後恐要面臨更長整理期。

友達光電今天公布2018年第4季基本每股盈餘為新台幣0.03元，全年基本每股盈餘1.06元，連續6年獲利。

彭双浪直言，中國大量投資面板產業，自去年大量釋放新產能，接下來面板供需不平衡將持續好幾年。因此，今年第1季淡季趁機進行產線歲修，並試產新產品，降低產業不確定因素的衝擊。

他認為，未來幾年整個面板產業供過於求情況仍將持續，中國大陸面板廠新產能不斷開出，新產線並將拉升量至量產階段。

他說，去年有幾場重要運動賽事，帶動電視市場需求，加上商用機種的換機潮，整體面板市場表現不錯；但下半年中國大陸有幾個大世代產線開出新產能，對市場價格、供給產生很大壓力，直接造成友達第4季的利潤率下降，即便受面板價格下跌影響，但整體業績依然不錯。

他說，全球經濟不理想，新興市場貨幣貶值幅度大，尤其美中貿易衝突的不確定因素，大環境挑戰十分嚴竣。各公司策略不同，表現將有很大差異。友達將保持好績效，希望成為價值創造及轉型的領導者，且財務結構維持建康。

對於法人問到友達是否新建有機發光二極體（OLED）面板廠，友達總經理蔡國新表示，目前僅3.5、4.5代OLED面板廠，小量生產穿戴裝置等利基型產品，因產能小不會投入智慧手機用OLED面板。

彭双浪也強調，不論OLED面板好不好，但考慮OLED建廠成本太高，目前最有效率的還是液晶顯示面板（LCD），尤其中國大陸積極擴建OLED新廠，未來幾年恐怕也有供過於求的壓力。

他說，友達採取智慧投資，不會為產能擴充而躁進建設新廠，過去4年每年投資新台幣300至400億元，主要是改善整體資產價值，進行資產活化；現階段機器設備的折舊費用明顯降低，只有高峰期的一半不到，使獲利能改善，擁有穩健的財務結購，因此連續6年獲利，存貨天數只有33天。

他強調，友達的高附加價值產品占整體產品50%，做到面板價值鏈延伸，提供客戶一站式服務，並持續創新，以台灣2018年專利申請為例，友達排第2名，除推出8K4K最新產品，應用在電視之外，也加入8k協會，制定產業規範。

提到高品質的LCD面板，彭双浪說，採迷你發光二極體（MiniLED）背光源的液晶顯示器面板去年第4季已出貨，這類利基型產品的投入將會更積極；至於難度更高的微發光二極體（MicroLED）面板已長期投入研發，但仍需要時間解決工程及量產時間，因近來有更多同業加入，今年研發進度將可望加快。（編輯：黃國倫）1080129