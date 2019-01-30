躉購費率將出爐 台離岸風電產業發展關鍵

（中央社記者廖禹揚台北30日電）經濟部今天下午將公布今年度再生能源躉購費率，其中離岸風電費率被產業視作牽一髮而動全身的關鍵，期盼能有合理費率，讓有台灣下個兆元產業之稱的風電產業，能在台灣落地生根。

政府推動離岸風電發展，去年陸續完成遴選及競價作業，預計在2025年前陸續建設5.5GW裝置容量風機，不過，今年度躉購費率草案中離岸風電費率從去年每度新台幣5.8元降至5.1元，大降逾1成，引發國外開發商不滿，其中沃旭能源甚至暫停所有執行中計畫，表示將待新費率出爐後重新評估計畫可行性。

外界憂心，若開發商收手，台灣目前在亞洲發展離岸風電的領先地位可能受影響，國產化政策所帶來的本土供應鏈也無法順利成形，更遑論本土供應商已經投入的資金及準備都可能一夕成空。

躉購費率草案預告期至29日為止，開發商及相關業者、銀行都積極提供相關成本、風險評估資料給能源局，由能源局彙整提供再生能源躉購費率審定委員會，於今天上午召開會議討論最終定案，外界則預估離岸風電躉購費率將高於之前預告的5.1元。

經濟部政務次長曾文生28日曾表示，風電產業發展不只是價格問題，還必須考量經濟、金融、產業及法律等4大變數，找到有效均衡；不過，領軍離岸風電國家隊之一的中鋼執行副總經理王錫欽也說，離岸風電不能只看躉購費率，但此事卻牽一髮動全身，若沒有合理投資回報，整個產業供應鏈難以繼續發展，可能影響台灣原本希望藉此躋身亞太風電樞紐的機會。

經濟部將在今天下午4時召開記者會公布最終費率，能源局則樂觀表示，當躉購價格明朗化，相信離岸風電業者會重啟投資計畫，並與國內供應鏈重新溝通。(編輯：林孟汝）1080130