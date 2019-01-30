今年首次利率會議登場 聯準會料對升息抱持耐心

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會今天將做出今年首次利率宣布，現在幾乎確定的是，聯準會將明確宣示：未來一動不如一靜。

聯準會去年4度升息，但在美中貿易戰方熾之際，各界日益憂心美國經濟趨緩，因此官員現在暗示，往後會好好花時間評估經濟表現。

政府停擺5週也影響今年第一季的經濟表現，儘管經濟受到的衝擊，大部分應該都會恢復過來。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）去年底多番發言撼動市場。他的發言被認為過度樂觀，還暗示會有更多升息。

眼見直白的發言頻被打槍，鮑爾只得放棄先前立場，竭力強調經濟前景的不確定性。

他說，當前局勢就好比身處漆黑的房間，得花點時間，才能找到對的路。

雖有部分經濟學家認為市場反應過度，但經濟出現走緩跡象，讓聯準會有足夠理由暫停貨幣緊縮政策。

經濟學家納羅夫（Joel Naroff）表示：勇者貴在投資。

聯準會預定在格林威治時間30日19時（台灣時間31日清晨3時）發布聲明，納羅夫表示，聯準會將強調，「會審慎觀察不確定性」，尤其是在中國經濟引發疑慮的情況下。

「由於全面貿易戰恐讓全球經濟陷入蕭條，直到這個問題解決，聯準會可能都會緩步而行。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1080130