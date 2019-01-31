特斯拉連2季獲利今年看佳 概念股年後表現可期

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）電動車大廠特斯拉（Tesla）去年第4季獲利，是連續2季獲利，展望今年交車量可望年增65%。法人預期台股概念股農曆年後開紅盤可望受惠獲利消息激勵。

電動車大廠特斯拉公布去年第4季財報，截至去年12月31日特斯拉當季營收72.25億美元，較第3季68.24億美元成長5.88%，較前年同期32.88億美元大增119.7%。

特斯拉去年第4季仍持續獲利，達1.39億美元，特斯拉已經連續2個季度獲利，也比前年同期虧損6.75億美元轉盈。去年第4季每股基本純益0.81美元，遜於去年第3季每股基本純益1.82美元，不過優於前年同期每股虧4.01美元。

特斯拉去年全年虧損9.76億美元，較前年虧19.61億美元收斂，去年全年每股基本虧損5.72美元，較前年每股虧11.83美元收斂。

特斯拉指出，去年第4季代表本業的營業利益達到4.14億美元，較去年第3季持穩。Model 3電動車表現佳有助去年下半年業績。

展望今年，特斯拉預期Model 3出車量基本上會優於去年，1月開始Model 3出貨給歐洲和中國市場，預估今年底Model 3每週產量可到7000輛，預期今年交車輛可到36萬輛到40萬輛，較去年大增45%到65%。

此外上海廠初期階段每週生產約3000輛Model 3電動車，預估今年第4季到明年第1季完全投入營運後，年產量將攀升至50萬輛純電動車。

台廠包括富田電機、和大、世德、貿聯-KY、台達電、群創、江申、乙盛-KY、建準、美磊等，持續深耕電動車布局，法人預期農曆年後開紅盤可望受惠特斯拉財報消息激勵。

和大透過供應電動車減速齒輪箱關鍵零配件，切入特斯拉供應鏈；乙盛-KY由墨西哥廠產能供應天窗、電池組件切入，貿聯-KY供應特斯拉電源管理線束和充電裝置。江申透過轉投資中國大陸廣州恩梯恩裕隆，供貨傳動軸產品，切入特斯拉新款電動車供應鏈。

展望今年營運，法人預估和大今年業績可望成長7%到8%區間，今年和大本身目標鎖定78億元營業額，可續創新高，每股稅後純益鎖定6元，預估到2020年，本身營收目標挑戰90億元。

法人預估和大今年在特斯拉的訂單可望成長3成。2020年和大可望切入歐系和美系電動車款，今年5月可望切入中國四川重慶電動車廠商量產。

此外江申轉投資廣州恩梯恩裕隆供應電動車大廠特斯拉等速傳動軸產品，預期今年相關業績可倍增到人民幣6000萬元。（編輯：趙蔚蘭）1080131