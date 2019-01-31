穩懋董事年領上千萬元 106年上櫃公司第一名

（中央社記者韓婷婷台北31日電）櫃買中心今天揭露民國106年第二階段董監事酬勞支領情形，82%的董事、92%的監察人一年領不到新台幣100萬元，穩懋是唯一發出千萬元董監酬勞的上櫃公司，每名董事平均領1046萬元，若加計兼職酬金，年薪更超過3000萬元。

穩懋董事年薪破千萬元居上櫃公司之冠，其他排名前10名的公司包括，群聯、龍巖、勝麗國際等3家公司，每名董監事平均酬勞逾500萬元；譜瑞-KY、聖暉、全銓、日盛金、威剛科技及欣銓科技等公司，也都有400萬以上水準。

穩懋屬半導體產業為砷化鎵代工廠，106年營收170.86億元，年增25.4%，稅後盈餘37.64億元，比105年大幅成長21%，在減資效益下EPS拉高至9.34元，明顯優於前一年度的6.04元。

穩懋表示，與前一年度比較，106年全體董事平均「加薪」約10%，首度突破千萬元，若加計兼任員工酬勞，全年所得僅增長0.5%，而106年淨利成長率高達21%，董監酬勞的增幅仍低於獲利成長幅度。

穩懋董監事因獲利成長而加薪；不過，益通光能106年度淨損27.99億元，EPS為-3.59元，股東報酬率為-58.17%，董事仍領有48.02萬元酬勞，若計入兼任員工酬金，平均每名董事一年可領417.3萬元。

另外，網路家庭106年度每股獲利0.31元，股東報酬率為-7.03%，每名董事平均領走22.7萬元，加計兼任員工酬金，董事平均年薪高達747.6萬元。

櫃買中心表示，以個別公司來看，有83%董事、以及93%監察人的一年酬金不到100萬元，若以合併公司分析，則有82%董事的酬金及92%監察人的酬金未達百萬。

櫃買中心說明，董事酬金包括106年支付報酬、退職退休金及業務執行費用，以及107年支付106年度酬勞；加計兼任員工酬金指的是，加計106年支付董事兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工的薪資、獎金、特支費及退職退休金，以及107年支付106年度的員工酬勞。（編輯：陸倩瑤）1080131