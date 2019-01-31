廣達林百里：AI是未來30年最大機會

（中央社記者潘智義台北31日電）廣達電腦董事長林百里今天在尾牙旺年會致詞時表示，廣達已是全方位人工智慧（AI）供應商，AI是未來30年最大的機會，最大的成長空間。

廣達成立超過30年，今年旺年會以「廣達30+引領AI」為主題。林百里開場就宣示，去年許下廣達要做AI大公司的願望，在各部門努力之下，現在廣達已經是AI大公司，有AI產品、伺服器、雲端、機器人，還有AI醫院及設備，是全方位的AI供應商。

他表示，廣達朝AI這個方向發展，已贏在起跑點，絕對要繼續堅持、奮鬥，獲得最後的勝利。AI對廣達今年的意義和往常不一樣，除了要讓AI事業更強大，也要賺大錢，讓公司壯大起來，希望員工大家一起分享、一起努力。

林百里期盼，廣達員工更努力，獲得更高成就，也更幸福健康。

廣達副董事長梁次震強調，廣達追求的不只是利潤，也要獲得技術上的成長，AI就有很多技術有待突破，廣達的研發很厲害，一定要從新產品帶動新領域的發展，創造新商機。

梁次震說，廣達年營收已突破新台幣1兆元，面臨許多資訊產品出現衰退跡象之際，今年的挑戰更劇烈，但面臨美中貿易戰，現階段仍須等待美國總統川普表達他的想法，「希望他能改變主意」。

迎接AI產業趨勢，他指出，今年是廣達新產品元年，趁著旺年會讓大家有志一同，向前邁進。（編輯：楊玫寧）1080131