6風場電業籌設許可 經濟部全數核發

（中央社記者廖禹揚台北31日電）4家開發商共6座風場去年底向經濟部申請電業籌設許可，因地方政府複審同意函問題卡關，能源局釐清回函法律效力後火速進行作業，6座風場籌設許可今晚已全數核發。

中鋼公司、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、沃旭能源、北陸能源（NPI）及玉山能源等4家離岸風電業者去年向能源局提出6風場的電業籌設許可申請，但因彰化縣政府與中央對複審同意函認定有歧異卡關，能源局釐清回函法律效力後隨即辦理後續作業。

能源局長林全能今天傍晚受訪表示，沃旭能源2座風場及NPI及玉山能源籌組的海龍團隊旗下1座風場進度最快，已發出籌設許可。能源局官員向中央社記者表示，CIP 2座風場及中鋼1座風場的籌設許可也在晚間發出。

沃旭能源丹麥總部也發布聲明表示，大彰化東南、西南2座風場已獲發電業籌設許可，沃旭能源將在近幾週與台灣政府當局及本地供應商合作達成簽署購售電合約等重要里程碑。

聲明並重申，沃旭能源董事會將仔細評估計畫，根據與本地供應商明確議約結果，以及完成重要里程碑前提下，做出最終投資決定。

先前中央與地方對複審同意函認定出現歧異，能源局在1月初開始與彰化縣政府溝通，並多方尋求法律見解，確認彰化縣府在1月14日回函具法律效力，依此核發籌設許可符合公平、公正、一致性原則。（編輯：黃國倫）1080131