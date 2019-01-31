媒體稱印度失業率達45年最高 執政黨駁不實

（中央社記者康世人新德里31日專電）印度媒體引述全國抽樣調查辦公室（NSSO）報告報導，印度2017到2018年間的失業率攀高到6.1%，是印度45年來最高的失業率，執政的印度人民黨駁斥報導不實，政府至今未回應。

媒體之前報導，全國抽樣調查辦公室近日向總理莫迪（Narendra Modi）率領的內閣提交年度印度就業與失業報告，遭內閣拒絕接受且扣留這份報告，國家統計委員會（National Statistical Commission）代理主席28日因而辭職，表達對莫迪內閣的抗議。

但印度「商業標準日報」（Business Standard）今天引述這份遭扣的報告內容報導，印度2017到2018年間的失業率達6.1%，是1972到1973年以來的最高點，而青年失業率大幅增加，達到歷史新高，也高過平均水準。

這份報告稍晚也被印度和外國媒體大量引述，但印度政府截至發稿前未對此表達意見。

不過，印度人民黨（BJP）稍早在推特（Twitter）發文，批評根據報導批評政府的國大黨主席拉胡爾甘地（Rahul Gandhi，母親是義大利人）「繼承了（義大利獨裁者）墨索里尼的短視」，對問題有著「近視的理解」。

印度人民黨的推文說，官方的員工公積金組織（Employees' Provident Fund Organisation）的數據顯示，印度過去15個月創造的就業機會急遽增加。

莫迪2016年11月8日宣布廢除500盧比和1000盧比面額舊鈔後，被多數經濟專家批評政策魯莽缺乏配套，使市場金流萎縮，嚴重打擊以現金交易為主的中小企業和農村經濟，造成許多中小企業關門及失業潮。

在廢鈔政策後，印度政府一直沒公布就業與失業報告，媒體報導全國抽樣調查辦公室最近提交的年度報告，是廢鈔後印度的首份就業與失業報告。

根據「商業標準報」引述的報告，印度2017到2018年的城市失業率高達7.8%，農村的失業率達5.3%。

其中，19歲到29歲的農村青年，2017到2018年的失業率達17.4%，與2011到2012年的失業率僅5%相較，增加為3倍多；農村女性青年在2011到2012年間的失業率為4.8%，但2017到2018年的失業率則飆升到13.6%。

反對黨批評，莫迪的廢鈔政策衝擊只用現金的農村，也使農產品批發價格大跌，導致農民的收入急遽減少且無法還債，因而許多農民自殺。

信評公司Care Ratings首席經濟學家薩納威斯（Madan Sabnavis）表示，由於農村的收入愈來愈微薄，年輕人開始遠離農業，跑到都市謀生。建築業是印度城市地區最大的雇主。（編輯：郭中翰）1080131