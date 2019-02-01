穩定供電 元晶廖國榮：貫徹綠能政策不能再等

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）元晶董事長廖國榮說，政府推動綠能政策速度應加快且更明確，再生能源發展條例修正案要盡速三讀通過，期盼農委會協助變更不利耕種用地成地面型太陽能專區。

經濟部1月31日公布新能源配比，評估今年及明年可做到年減火力發電1%，且能穩定供電，但2021年起無法達標；此外，評估既有核電廠延役有困難，因此沒有延役可能。

經濟部並指出，在燃煤機組發電受限狀況下，綠能與燃氣將成為未來發電主力，希望各界全力支持太陽光電、風電、燃氣機組及天然氣接收站等開發計畫，讓現階段規畫能如期完成。

元晶董事長、SEMI太陽光電委員會主席廖國榮今天接受中央社記者採訪時呼籲，政府推動綠能速度可更加快，貫徹綠能政策不能再等。

他認為，包括太陽能和風力發電等，可兼顧環保和回收利用的循環經濟理念，又可帶動經濟發展，不會增加政府財政赤字。

廖國榮評估，到2025年，綠色經濟投資規模累計可接近新台幣2兆元。他指出，台灣太陽能產業高達85%到90%比重具有自主能力。

廖國榮建議，政府推動綠能政策可更明確，再生能源發展條例修正案盡速在立法院三讀通過，政府也可積極協調綠能業者與民間環保團體溝通。

在用地方面，廖國榮呼籲農委會，協助變更不利耕種區土地使用成為太陽能專區。

依經濟部規劃，2025年再生能源裝置容量應達27GW，其中太陽光電20GW。廖國榮指出，20GW太陽能裝置容量之中，地面型占約17GW，推算需要2.5萬公頃土地，而目前廢耕、休耕或是地層下陷區等不利耕種區土地，估計有16萬到18萬公頃，他期盼農委會可協助變更使用。

廖國榮表示，SEMI太陽光電委員會會積極配合政府政策，一起把綠電再生能源做起來。（編輯：林孟汝）1080201