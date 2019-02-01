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6都1月建物買賣皆成長 高雄買氣居冠

最新更新：2019/02/01 19:31
房產業者分析，九合一大選後，買方看好高雄市未來發展，購屋意願大幅提高，也帶動北部置產族南下投資的熱潮。（中央社檔案照片）
房產業者分析，九合一大選後，買方看好高雄市未來發展，購屋意願大幅提高，也帶動北部置產族南下投資的熱潮。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北1日電）6都地政局公布今年1月最新建物買賣移轉棟數，均較去年12月成長，其中高雄買賣3519棟，不但是近3年單月新高，也較去年12月增加27.4%，增幅居6都之冠。

6都地政局統計1月最新建物買賣移轉棟數，台北市2293棟，較去年12月增加7.2%，較去年1月減少2.1%；新北市4872棟，較去年12月增加6.2%，較去年1月減少0.9%；桃園市3092棟，月增3.8%，年增5.1%；台中市為3839棟，月增4%，年減5%；台南2149棟，月增20.3%，年增8.2%；高雄市3519棟，月增27.4%，年增13.3%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，九合一選後行情，加上傳統購屋旺季，帶動房市買氣，其中以高雄房市最熱鬧，相較其他各都買賣移轉增幅，高雄移轉量月增幅、年增幅都是各都之冠；顯示房市信心受到經濟議題帶動，不僅自住買氣明顯提升，置產型買家出手也相當積極。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，高雄市去年11月因受到選舉影響，遞延買氣在12月回籠，12月仲介業的交易普遍量增，因此在今年1月辦完移轉登記後，1月的移轉棟數高雄就出現近3年的單月新高，高雄房市仍是目前能見度最高的區域。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，6都今年1月的買賣移轉棟數較去年12月普遍增加，尤其以南台灣表現最為顯著。由於南部房價相對低、且無論建設或經濟都有話題，台南、高雄在1月的移轉棟數都大幅度增加，九合一大選後，買方看好高雄市未來發展，購屋意願大幅提高，也帶動北部置產族南下投資的熱潮。

永慶房屋業管部經理謝志傑表示，去年11、12月房市買氣受選舉干擾，民眾購屋腳步放緩，6都交易量皆小幅衰退，在大選底定後，房市買氣回籠，遞延買氣延續到今年1月，顯示購屋信心明顯回溫，激勵民眾積極看屋、購屋。

不過，謝志傑提醒，雖然民眾購屋信心轉強，卻沒有太多的追價意願，只要買賣雙方對價格認知有共識，就有機會帶動交易量成長，開價貼近實價登錄價格可望增加買方的購屋意願，早日成交。（編輯：郭萍英）1080201

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