用香氣說台灣故事 她因愛家走出創業路

（中央社記者廖禹揚台北3日電）為了改善家人過敏體質，「愛創造」創辦人徐瑜璘7年前投入手工皂及香氛蠟燭世界，無心插柳走上創業之路。現在她要從家鄉開始，用台灣的香氣、說台灣的故事。

研究所專攻教育科技的徐瑜璘，原本擔任數位課程設計的專案經理，工作穩定且具發展性，許多同業都到中國大陸發展，但她為了迎接第一個孩子的到來，毅然決然辭去工作，只為了有更多時間陪伴孩子。

國中因為S型編班分入放牛班的徐瑜璘說，當時班上的好學生紛紛轉學，只剩下經常打架鬧事的同學，但她卻沒有受到同儕影響，依舊認真唸書升學，讓她深刻體認「父母的陪伴很重要」，因為爸爸從小就花很多時間陪伴，讓她能夠以正確態度面對所有環境，這也影響了日後為人母的徐瑜璘，覺得「孩子比工作更重要」。

愛家的個性也讓徐瑜璘打開創業之路，因為爸爸與兒子的過敏體質，開始投入手工皂製作，甚至上網搜尋可作為按摩乳液的香氛蠟燭配方自學改良，就是希望過敏體質的家人皮膚能夠不再乾癢，沒想到在朋友間做出好口碑，事業越做越大，4年前決定正式創業。

「『愛創造』是台灣品牌，那就要講台灣的故事」，這樣的想法讓徐瑜璘決定開發台灣在地味道，包括柚子花、檜木、野薑花、玉蘭花等，不過，創新的香氛氣味，加上對天然、親環境原物料的堅持，也導致原物料取得不易的問題，每款具有台灣味的香氣，都是徐瑜璘自己尋找原料搭配調製而成的獨門配方。

「像是檜木就分為檀香、紅檜、黃檜，紅檜又有好幾種」，徐瑜璘細數。為了滿足消費者對香氛層次的需求，徐瑜璘以複方搭配，做出屬於「愛創造」的獨特檜木香。

「我本來就很喜歡學東西」，徐瑜璘笑說，當時在做數位課程設計時，包括建築、捷運工程、微積分、法律等，什麼都要學，養成她自學成才能力；自學研發的方式，也讓徐瑜璘不受既有市場限制，開發出多款獨特香氣，甚至配合聖誕節，調製出相當吸睛的鮮綠色「哇沙米」香氛蠟燭。

具有台灣特色的產品使「愛創造」受到百貨公司專櫃及誠品青睞，陸續邀請設櫃，也透過電商平台接到來自日本、港澳、中國大陸、東南亞的訂單，徐瑜璘表示，希望能慢慢打開國際市場。

不過，當問到是否可能開發專屬各國的香氣來打入不同市場，徐瑜璘說，未來會嘗試做出更多環境香氣，但還是會以台灣香氣為主，目標是用最具台灣味的產品，打入國際市場。（編輯：林淑媛/張良知）1080203