美官員讚台參與APEC 未置評美台FTA談判

國務院亞太副助卿兼APEC資深官員馬志修5日說，台灣是美國的重要夥伴，參與APEC有許多貢獻，對台美啟動雙邊FTA談判的可能性，他則未置評。中央社記者鄭崇生華盛頓攝 108年2月6日

（中央社記者鄭崇生華盛頓5日專電）美國國務院亞太副助卿兼APEC資深官員馬志修今天說，台灣是美國的重要夥伴，參與APEC有許多貢獻，對台美間啟動雙邊自由貿易協定談判的可能性，他則未予置評。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）上午舉辦亞太經濟合作會議（APEC）研討會，馬志修（Matthew Matthews）是國務院負責澳洲、紐西蘭暨太平洋島國事務的副助卿，並兼管APEC事務，美國總統川普提名他擔任駐汶萊大使，一月底已獲國會同意通過。他上午在CSIS回顧與展望APEC在區域經濟整合中扮演的角色，在會中回答中央社記者提問時，做上述表示。

中央社記者問，張忠謀去年底在APEC領袖峰會期間與美國副總統彭斯會談，觸及美台啟動討論雙邊自由貿易協定（FTA）的可行性，目前進展為何，台灣又可在哪些方面努力，讓美台FTA談判成為可能。

對此，馬志修表示，張忠謀是經驗豐富的企業領袖，以前也曾擔任台灣的領導人特使並參與APEC。

他說，台灣是美國重要夥伴，台灣參與APEC有建設性，對APEC也有很多貢獻，尤其在數位經濟上，台灣有許多重要專業，美國樂見台灣參與APEC，但對於美台間展開FTA談判的進度與相關議題，他則沒有回答。

張忠謀去年底在APEC領袖峰會期間，與彭斯會談，美方也大方公開美台會面的情況，彭斯當時還轉述，張忠謀向他表明台灣願意參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）外，還提出與美國討論FTA的可行性，而彭斯當時告訴張忠謀，會把這些議題帶回美國討論。（編輯：高照芬）1080206