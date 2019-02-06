如何規範華為參與5G 德國召開部長會議

（中央社柏林6日綜合外電報導）兩名德國政府消息人士透露，鑒於是否禁止中國華為技術公司參與第5代行動通訊技術（5G）市場，在德國引發激烈辯論，德國今天將召開部長會議，討論如何保護未來5G網路安全。

路透社報導，德國總理梅克爾（Angela Merkel）昨天表示，德國有必要確保華為不會將數據資料交給中國政府，才能讓華為參與德國的5G網路架設。5G技術能以遠較目前更快速度，串連無論是汽車或工廠等。

德國「商務日報」（Handelsblatt）引述德國政府消息人士報導，這場部長會議將聚焦於討論3項措施是否足令德國5G安全無虞，包括由德國聯邦網路局（BNetzA）和聯邦資訊安全局（BSI）草擬一份安全目錄、訂定執照規則以及與中國達成無間諜協議。

德國政府上週已就相關議題舉行首場高層級會議。今天這場部長會議將在德國內閣例行週會後舉行，參加者包括內政部、經濟部、財政部和交通部長。

德國3大電訊商也參加上週的會議。當時最大電訊商德國電信公司（Deutsche Telekom）提議一系列技術和遵循措施，以保護安全性。

華為是全球網路設備市場龍頭，年銷售額超過1000億美元（約新台幣3兆780億元）。由於外界懷疑，北京可能利用華為的技術從事間諜行動，因此華為和中國政府的關聯正在全球受到嚴格檢視。

一名美國國務院官員昨天表示，華府正努力在全球說服盟國勿採購華為的5G設備，因這些設備有間諜疑慮，而華府視歐洲聯盟為首要優先說服對象。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080206