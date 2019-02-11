施振榮：智慧醫療典範轉移 台灣不能缺席

（中央社記者吳家豪台北11日電）電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮今天說，智慧醫療是未來的大方向，台灣不能缺席典範轉移的過程，希望能像半導體與電腦一樣，讓台灣扮演促進典範轉移的最主要貢獻者。

宏碁今天舉行新春開工團拜，主管群於會後拜訪施振榮，並接受媒體採訪。施振榮表示，台灣的醫療和資通訊人才都是世界第一，要在智慧醫療領域掌握契機可以思考兩個模式。

他指出，第一個模式是借重台灣最新開發的醫材設備加上人工智慧，協助台灣醫材設備提升品牌形象，突破大廠例如西門子、惠普等壟斷市場的局面，今年宏碁會結合旗下人工智慧技術，與台灣硬體設備廠合作；第二個模式是利用現有醫學資料開發人工智慧，協助醫生判斷與分析身體狀況，提供相關服務。

施振榮認為，下一波台灣產業轉型升級將是「內需帶動外銷」，屬於服務導向，一定要在地化。尤其在發展智慧醫療的過程中，政府要有魄力走在世界前面，台灣的健保資料已經是全世界最大單一資料庫，政府應該要有所作為，讓智慧醫療能發展起來。

他表示，台灣在電腦與半導體領域的發展，造就了全球產業的典範轉移，已經是推動世界典範轉移的「始作俑者」。智慧醫療就像電腦與半導體產業一樣，也是未來的大方向，但台灣的發展模式可能比較務實、永續。

施振榮強調，在智慧醫療領域，台灣在典範轉移的過程中至少不能缺席，希望能像半導體與電腦一樣，讓台灣成為促進典範轉移的最主要貢獻者。

對於台灣未來轉型發展的新方向，施振榮也提出「新微笑曲線」推動產業跨域整合，替台灣創造新價值。

施振榮指出，1992年他提出的「微笑曲線」，是一條說明產業附加價值的曲線，是二維的思維，要在新經濟時代創造更高的附加價值，需要有多維的思考，因此提出「新微笑曲線」，才能在新經濟中創造新的體驗並共享資源。

此外，對於華航機師近日持續罷工，外界擔憂恐影響電子業貨運，施振榮今天建議，領導者應該犧牲一點顯性價值分享給大家，才有機會達到利益平衡。

施振榮說，華航的利益相關者很多，但是每個利益相關者的情況不盡相同，一定要透過專業人員以及有經驗的人士想辦法建構機制，才能夠永續發展下去。（編輯：張均懋）1080211