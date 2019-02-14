華碩手機策略差異化 台灣銷量成長上看20%

電腦品牌廠華碩14日發表新一代大電量手機ZenFone Max Pro (M2)，配備5000毫安培電池，可連續使用2天，是首款採用流線3D曲面背蓋設計的ZenFone。中央社記者吳家豪攝 108年2月14日

（中央社記者吳家豪台北14日電）電腦品牌廠華碩今天在台灣發表大電量手機ZenFone Max Pro (M2)，今年將主打差異化策略，讓每款手機都有吸引消費者的特點，看好今年在台整體手機銷量將成長10%到20%。

華碩聯合科技行動通訊業務部業務副總經理黃立中在手機新品發表會說，根據調查發現，近60%的消費者很在意手機電力，因此華碩具有大電量的ZenFone Max系列在台灣相當歡迎。

他表示，去年第一代ZenFone Max Pro在台上市24小時內銷售突破1.5萬台，今年雖然手機市場需求放緩，仍看好新一代ZenFone Max Pro (M2)單月銷量將達1.5萬台到2萬台。

黃立中強調，今年華碩規劃在台推出的手機機款數量可能與去年持平或收斂，但每款手機都會追求差異化，提供吸引消費者的特點。

他說，華碩去年在台灣推出7款手機，2018年在台銷量年增5%到10%，市占超過13%、排名第3。去年華碩推出ROG Phone電競手機，跨入2萬元以上的價格帶，提供消費者更多選擇，看好今年華碩在台市占有機會成長。

ZenFone Max Pro (M2)搭載5000毫安培電池，可連續使用2天，配備6.3吋Full HD+解析度螢幕，採用高通8核心S660處理器。ZenFone Max Pro (M2)也是首款採用流線3D曲面背蓋設計的ZenFone，握起來觸感更舒適，在不同光線下可呈現不同折射。（編輯：林沂鋒）1080214

電腦品牌廠華碩14日在台發表大電量手機ZenFone Max Pro (M2)，搭載5000毫安培電池，可連續使用2天，並配備6.3吋Full HD+解析度螢幕。中央社記者張皓安攝 108年2月14日