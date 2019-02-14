台郡今年營運拚回溫 瞄準5G大餅

（中央社記者江明晏台北14日電）蘋果軟板大廠台郡去年每股賺8.55元，較2017年衰退，預估今年營運將成長，台郡表示，5G天線及新材料開發將是未來重心，配合蘋果客戶在技術上的耕耘已有成果。

台郡科技今天舉行法說會，由董事長鄭明智主持。

台郡科技去年財報出爐，全年營收新台幣267.7億元，年增3.5%，稅後純益26.45億元，較2017年30.57億元減少13.48%，每股純益8.55元，較2017年的10.07元衰退。

台郡科技去年第4季稅後純益12.56億元，年減8.7%，每股純益4.03元，較前年的4.46元下滑。

鄭明智表示，台郡科技在2018年動盪不安的國際局勢中，仍能保持連續5年營收成長；預估2019年全年度營運較2018年有個位數百分比成長；2019年第1季生產產值規劃將較2018年第1季約下滑10%到持平之間，第2季之後逐季成長。

鄭明智指出，今年全球景氣悲觀，但台郡在技術上耕耘有成果，台郡成長主要來自多元化創新技術，5G智慧多功能天線及新複合材料開發將是未來營運成長及投資的重心，預估天線產品將成為未來產品主力。

全球軟板市占中，台郡約占6%，仍有成長空間，鄭明智說明，按照技術發展時程，2019年5G一代手機使用降頻天線，要對應傳統PI板，5G二代原頻天線手機則有多層板新材料包括MPI和LCP，5G三代智慧型多天線則對應多層板和新複合材料開發。台郡表示，製程能力都有具備，去年研發費用提升20%，今年資本支出50億元，分別用於投資設備與廠房。

台郡日前宣布將啟動新台幣百億元兩年期投資新廠房布局5G新產品，新廠將於今年3月動工，預料在2020年LCP製程可運用到手機上，也看好今年智慧家庭對台郡營收貢獻的成長性高；未來不排除在美國開設計中心，就近服務蘋果客戶。

台郡財務長熊雅士指出，今年對蘋果客戶市占滲透率預估持平，手機產品占年度營收約75%，筆電和平板占22%，其他比重來自智慧音箱和車用等。

台郡也公布今年股利政策，每股擬配發5元，包括盈餘配發每股2.5元，另以資本公積配發2.5元。（編輯：楊玫寧）1080214