產創租稅優惠將延10年 財部反對人才培育抵減

（中央社記者邱柏勝、廖禹揚台北14日電）行政院今天邀集財政部及經濟部討論產創條例修正案，初步共識將租稅優惠延長10年，但財政部仍反對增列人才培育抵減優惠，研發投資抵減是否加碼也尚待討論。

產業創新條例今年底落日，經濟部1月預告修正部分條文，延長實施10年，並新增智慧機械、5G及人才培育抵減項目，既有研發抵減則加碼5個百分點。不過，財政部僅同意納入智慧機械、5G兩抵減項目，希望不要擴大現有租稅優惠規模。

行政院政務委員龔明鑫今天邀集財政部及經濟部針對產創條例修正草案進行協商。財政部高層指出，今天主要是初步交換意見，仍會就草案細節內容進一步研議，一切尚未定案。不過據了解，財政部已同意產創條例租稅優惠延長10年，但研發投資抵減是否加碼仍待討論。

至於人才培育抵減優惠，財政部基本上「不贊成」。財政部高層認為，人才培育原本就是企業強化競爭力重要一環，不應再由政府提供誘因，因此在協商時，財政部已經表明立場，反對增列人才培育抵減優惠。

與會官員透露，經濟部表示尊重財政部意見，但仍希望爭取研發投資抵減加碼，後續仍待政院與兩部會進一步討論協調。

經濟部官員表示，今天除條文文義釐清，在研發抵減是否加碼5個百分點討論較多，龔明鑫在會中指示兩部會就效益做詳細評估，後續再做具體討論。（編輯：林淑媛）1080214