轉投資助威 佳世達1月營收年增近2成

（中央社記者潘智義台北14日電）明基友達集團液晶顯示器製造商佳世達科技今天公布2019年1月合併營收為新台幣146.02億元，較2018年同期成長18.87%，較2018年12月成長8.93%。

佳世達表示，以佳世達科技為中心，旗下新成員的合併綜效發揮，帶動營收成長。

佳世達去年11月宣布，以策略投資與併購為近年最重要的成長策略之一，轉投資國內最大的航海光電模組興櫃公司－眾福科技，可合力拓展航海顯示器整機市場商機；入股光學鏡頭供應商－宇迪光學，則是看好未來人工智慧物聯網（AIoT）發展，更是聯合艦隊布局關鍵零組件的第一步。

佳世達指出，透過偏光板廠明基材料轉投資聯和醫材，再加上佳世達原已投資的友通、明基三豐、虹韻轉投資事業營收都呈現成長，帶動整體營收成長。

展望未來，佳世達指出，將持續優化現有事業，盼業績能維持強勁。液晶顯示器本業部分，把握明基友達集團面板廠友達在電競顯示器面板的技術領先優勢，不生產大眾化機種，專注高階市場。

另外，看好泰國進口醫療器材市場，佳世達旗下凱圖國際南向發展，赴泰國設立分公司，布局東協醫療市場。（編輯：楊凱翔）1080214