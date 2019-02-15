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王品執行長楊秀慧3月底退休 李森斌回鍋接任

最新更新：2019/02/15 10:29

（中央社記者江明晏台北15日電）王品今天通過台灣事業群執行長楊秀慧於3月底申請退休案，遺缺由大陸事業群執行長李森斌自4月1日起接任；編號003的資深同仁李森斌去年留職停薪，這次回鍋盼持續壯大王品。

王品今天召開董事會，董事長陳正輝會後正式向經營團隊宣布這2項人事案，也感謝楊秀慧在2015年7月臨危受命，帶領王品台灣走過低潮，持續穩定獲利。過去3年多，王品台灣共增加7個新品牌，包括Putien莆田（代理）、CooK BEEF!酷必、麻佬大、乍牛、沐越、青花驕、享鴨，及籌設中的丰禾日麗及樂越，楊秀慧為王品台灣跨足「泛中餐」營運體系奠定良好基礎。

楊秀慧32歲進入王品、歷任集團財務長、稽核長、人資長，並協助王品大陸開疆闢土，曾創設夏慕尼鐵板燒，在王品歲月滿22年。她同時希望能適時建立「任期目標責任制」，讓專業經理人輪動成為常態；楊秀慧退休後，將專任王品董事的職務。

將接任台灣事業群執行長的李森斌，在1993年10月加入王品，是集團編號003的資深同仁，擔任過西堤、聚、王品牛排、藝奇等多個事業處總經理，並在2008年7月赴上海，協助深耕大陸市場，王品大陸自創品牌「鵝夫人」，連3年拿下米其林一星，李森斌扮演重要角色。

陳正輝說，他跟李森斌相識30年，去年他和李森斌、楊秀慧3人首次共同完成「鐵騎青海湖」，證明他們保持當年創業時的活力，也讓王品的「三鐵文化」成為兩岸共同標誌。陳正輝笑說，在王品，大家習慣喊李森斌「斌哥」，相信斌哥回歸台灣事業群，肯定能帶來一番新氣象。

李森斌表示，去年調養身體，申請留停10個月，這次重回王品台灣，跟老朋友一起打拚，他覺得很開心。他非常認同陳正輝「穩健經營」、「持續增長」的經營理念，以多品牌發展為經營策略，希望能將在大陸10年工作經驗，與台灣團隊分享，吸引更多人才加入，持續壯大王品集團。也希望承接好楊秀慧的角色，照顧好台灣9000名同仁。（編輯：林孟汝）1080215

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