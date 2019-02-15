利多頻傳 生技股豬年開紅盤連5彈

（中央社記者韓婷婷台北15日電）豬年開春以來生技類股利多頻傳，推升上市及上櫃生技指數連續強彈5天，上市、櫃生技指數分別上漲5.5%及4.1%，表現相當亮眼。

生技家族豬年開春首日，利多齊出籠，新藥開發廠逸達將前列腺癌新劑型新藥成功授權國際藥廠；特殊學名藥廠美時旗下藥品順利在歐洲上市，專精於玻尿酸領域的科妍公告1月營收新台幣4533萬元創歷史新高，防沾黏新產品推展順利，關節腔、皮下填補劑產品也拿到銷售許可，最快第1季開始銷售，前進歐亞內陸市場，後續營運看俏。

此外，健喬集團旗下益得生技通過衛生福利部的藥品優良製造規範 (PIC/S GMP) 查核，將加速SYN011在美國的臨床試驗。

訊聯生技繼年初與三總合作送件「細胞治療計畫」開出第一槍後，也宣布與武漢軍威集團簽署合約，未來將進行兩岸自體細胞儲存、智慧醫療技術與醫美應用等合作。

東洋旗下東生華製藥 宣布取得美商CellMax Cayman旗下所有液態切片檢測產品及後續新產品於台灣、東南亞、韓國代理權，跨足數位醫療及早期癌篩檢測市場，預計第2季陸續貢獻營收。

保瑞藥業也傳出好消息，宣布與日本第4大藥廠衛采台灣子公司的第2個5年合約已簽訂完成，看好國際代工訂單，產品供應全球，代工訂單穩定度和能見度高，營收穩定成長，預估2019年可望延續高峰，營收預估可維持穩定向上。

除了授權、簽約、新藥或工廠新進度報喜外，生技股1月營收也有不少公司繳出好成績，包括科妍、瑞基、健喬、岱宇等均創下歷史新高紀錄。

豬年開春以來生技股利多頻傳，激勵族群氣勢強強滾，包括逸達、美時、益得、岱宇都見到亮眼的波段漲幅，今天除了益得續強外，包括保瑞、達爾膚、科妍、訊聯、基亞都加入反彈勁揚行列。

上市生技指數從狗年封關的58.93點連續上漲5天來到62.15點，漲幅約5.5%；上櫃生技指數則從133.21點上漲至今天的138.65點，漲幅也有4.1%，同樣連5天上漲。（編輯：張均懋）1080215