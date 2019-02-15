燈節陸續開跑 中華電優化網速

（中央社記者江明晏台北15日電）2019年全台燈會活動陸續開跑，台北燈節、平溪天燈節將於16日登場，中華電信將針對全台18個熱門燈會景點，擴充150台以上高效能基地台，力拚網速不卡卡。

2019年全台燈會活動陸續開跑，台北燈節、平溪天燈節將於16日登場，中華電信針對2019全台大型燈會，包括台北燈節、花博燈會、平溪天燈節、花在彰化-溪州公園燈會、南投燈會、高雄愛河燈會、花蓮太平洋燈會及2019台灣燈會在屏東等18個熱門燈會景點，擴充150台以上高效能基地台，運用高速基地台4CA、5CC技術，在燈會現場進行網路品質優化。

其中， 2019台灣燈會屏東主燈「巨鮪來富」將於19日元宵節晚間7時於大鵬灣燈區正式點亮，預估尖峰時刻的行動上網數據流量將較平日成長數十倍，為此，中華電信也動員近百位工程人員，布建近50座最新型高效能基地台，並於燈會現場獨家提供900+1800+2600MHz3頻段的4CA技術服務，設置具備4X4 MIMO多天線技術的最新基地台設備，提升行動下載速率。

展望2019年，中華電信表示，將持續建設高頻段基地台（1800MHz及2600MHz），針對全台超過500處人潮密集區域，運用全台4G最大頻寬資源，提供高速基地台6CC技術，讓消費者對行動網路品質提升更有感。（編輯：林興盟）1080215