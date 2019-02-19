貿協領軍攻大馬清真展 台廠產品多元具實力

（中央社記者廖禹揚台北19日電）全球規模最大的2019馬來西亞國際清真展4月登場，外貿協會將率10家廠商，藉定位為全球清真中心的大馬平台連結國際市場，馬來西亞駐華商務部也表示看好台灣包裝及多元產品實力。

2019馬來西亞國際清真展（MIHAS 2019）4月3日至6日將在馬來西亞國際貿易會議中心舉辦，外貿協會籌組的10家業者團，加上個別參展廠商共約30家台灣業者將展出多項商品，包括高科技營養食品、保健品、生活用品等，搶攻清真商機。

主辦MIHAS的馬來西亞對外貿易發展局指出，全球有63%穆斯林人口居住在亞太地區，其中馬來西亞與印尼就占6成以上，近年全球穆斯林及非穆斯林消費人口快速增加，預估到2022年全球清真產值將達到3.08兆美元。

馬來西亞駐華商務處處長莎鄔妲（Saudah Mat Isa）表示，清真認證不只是為了穆斯林市場，更代表產品的安全與品質，台灣在清真認證上已經有相當好的發展，並與馬來西亞伊斯蘭發展局（JAKIM）有良好合作，在馬來西亞及鄰近東南亞地區都有發展潛力。

莎鄔妲也分享自己近年觀察，認為台灣產品具有相當精美的包裝與跨市場發展的能力，她指出，巴西雖然不是穆斯林國家，但是清真市場的第二大家禽供應國，台灣擁有更多元產品，應該也具有相當潛力，MIHAS是很好的平台，能讓更多不知道的人看見台灣產品。

MIHAS自2005年舉辦至今，累計創造逾44億美元交易額，去年展中吸引超過2.1萬來自各國公協會及參訪團的參觀人次。

中華民國對外貿易發展協會副秘書長王熙蒙說，馬來西亞定位為全球清真中心，許多鄰近國家穆斯林業者都會參展，這次參展對建立長期合作夥伴關係是一次重要機會。

根據外貿協會提供資料，經濟部國際貿易局委託外貿協會成立的清真中心去年共服務1285家台灣業者，創造2682萬美元商機，並獲馬來西亞旅遊協會頒發穆斯林友善環境與設施金質獎，是當年度除馬來西亞相關機構外，唯一獲獎的國外單位；王熙蒙指出，台灣在全球穆斯林旅遊指數評比中，是82個非穆斯林國家的第5名，顯示台灣穆斯林友善環境發展有成。（編輯：張均懋）1080219