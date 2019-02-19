股市波動加劇 台股期貨保證金調整

（中央社記者潘智義台北19日電）繼去年10月11日股災，台股大跌660.72點，跌破萬點第2天台灣期貨交易所宣布，調整台股期貨契約保證金以來，近來台股波動加劇，期交所又宣布調整保證金。

依台灣期貨交易所規定，保證金訂定依據每日期貨市場指數在一段時間內，各營業日間價格波動狀況訂定結算保證金標準。

去年10月9日台股收在10466.83點，但經過10月10日假期後，10月11日大跌660.72點，跌破萬點，收在9806.11點。台灣期貨交易所在10月12日宣布調整台股期貨契約保證金。

台股去年10月11日跌破萬點之後，一路下跌，但幾個月以來，也數度站上萬點又再跌破萬點，今天台股收在10152.26點，上漲6.98點；由於台股一段時間以來波動太大，因此台灣期貨交易所今天再宣布調整台股期貨契約保證金。

台灣期貨交易所規定，保證金調整標準為每日一般交易時段收盤進行保證金標準計算時，如發現與現行收取的保證金變動幅度達調整標準時，得適時調整保證金。保證金一經公告調整後，將自公告日的次一個一般交易時段結束後起採行調整後保證金標準。

期交所今天宣布調整台股期貨契約保證金之外，也將調整小型台指期貨契約、台指選擇權契約、元大寶滬深ETF期貨契約、富邦上證ETF期貨契約等商品契約保證金。（編輯：王永志）1080219