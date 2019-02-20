類比科業績挹注 致新下半年營收有望躍升

（中央社記者張建中新竹20日電）電源管理晶片廠致新掌握類比科過半股權，預計在取得類比科多數董事席次，具實質控制權後，開始認列類比科營收，法人預期，致新下半年業績可望躍升。

致新自去年12月7日至今年1月10日，以每股新台幣23元公開收購類比科2664萬5274股，總金額6.12億元，加計旗下致強投資的持股，共持有類比科50.03%股權。

因對類比科尚未具有實質控制權，致新目前合併營收仍未納入類比科業績，預計在類比科今年股東常會改選董事，取得類比科多數董事席次，擁有實質控制權後，合併營收開始認列類比科業績。

類比科去年總營收10.52億元，約致新總營收44.65億元的23.56%，法人預期，致新今年下半年在開始納入類比科業績後，營收可望出現跳躍式成長。

致新第1季在面板與筆記型電腦客戶需求穩健下，營運表現可望淡季不淡，季營收將約10.6億至11.4億元，將較去年第4季持平至減少8%，較去年同期成長7%至15%。

除今年營運成長可期外，致新近年股利政策採取高配發率政策，連續兩年配發的現金比賺的還多，致新去年每股配發4.5元現金，比前年每股純益3.7元高，致新去年稅前淨利達5.49億元，年增54%，今年股利政策也受到市場關注。（編輯：趙蔚蘭）1080220