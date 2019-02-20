1月陸資來台投資年減96% 去年富士康案墊高基期

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）經濟部投審會統計，1月份陸資來台投資金額為315萬2000美元，年減幅度達96.15%。投審會表示，主要因去年核准富士康案回台投資，墊高基期所致。

投資審議委員會今天公布今年1月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計。

陸資來台投資部分，投審會1月核准陸資來台投資件數為10件，較上年同期減少47.37%，投資（增）金額為315萬2000美元，較上年同期減少96.15%。

投審會發言人楊淑玲指出，投資金額減少主要因去年1月份核准大陸商富士康透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約7522萬美元受讓取得國內事業鴻佰科技、新加坡商鴻運科及臺灣分公司股份等較大投資案，墊高基期，其次則是中國近年來加強外匯管制，導致對外投資額減少。

108年1月核准僑外投資件數為293件，較上年同期增加0.34%；投（增）資金額計3億4076萬3000美元，較上年同期減少6.77%。楊淑玲表示，其中，日商大和房屋工業因看準高雄觀光發展潛力，來台投資新台幣5.9億元，與大陸工程合作，將購買土地並作為旅館使用。

1月核准新南向國家來台投資件數為60件，較上年同期增加15.38%，投資（增）金額為1064萬5000美元，較上年同期減少3.01%。不過，越南年增率為16399.47%、泰國年增率為59.9%及紐西蘭年增率為31.41%，來台投資金額均較去年同期成長。

對外投資方面，108年1月核准（備）對外投資件數為68件，較上年同期增加28.3%；投（增）資金額計6億7220萬7000美元，較上年同期增加35.88%。投審會表示，因核准中華雙子星開發以1億1400萬美元投資越南威京雙子星，以及富邦人壽以港幣7億元增資香港富邦人壽保險所致。

投審會1月核准（備）對新南向國家投資件數為20件，較上年同期增加42.86%，投（增）資金額計2億6790萬3000美元，較上年同期增加17.10%。

對中國大陸投資方面，投審會1月核准對中國大陸投資件數為53件，件數較上年同期減少，不過，核准投（增）資金額為3億8262萬4000美元，較上年同期增加12.68%。投審會指出，主要是因核准信義房屋的投資事業信義置業（上海）有限公司，以自有資金人民幣5億元轉投資設立信義企業管理（上海）有限公司。（編輯：黃國倫）1080220