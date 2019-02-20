明基三豐看好印度市場 進軍國際醫療展

（中央社記者潘智義台北20日電）液晶顯示器製造商佳世達科技今天宣布，轉投資明基三豐看好印度醫療顯示器等診斷類影像產品市場，將於2月21日至2月23日參加印度國際醫療展。

佳世達科技表示，明基三豐此次參加印度國際醫療展（ Medical Fair India），將展出由集團自行研發的可攜式彩色超音波、醫療顯示器。

佳世達說，印度是全球第2大人口國，近年醫療器材市場均以兩位數成長率擴張，印度工商部「投資印度」資訊指出，印度醫療器材市場自2009年至2016年的年複合成長率（CAGR）高達15.8%，規模達52億美元，是亞洲第4大的醫療器材市場。

印度工商部預估，2025年印度醫材市場還可進一步達500億美元，其中診斷類影像產品占醫材市場比重高達36%，由於印度醫材市場目前仍高度仰賴進口，外商進入印度市場商機龐大。

明基三豐總經理管新寶表示，印度醫材市場仍在起步階段，多數先進設備仍仰賴海外業者提供，近年約有75%需求均仰賴進口，由於當地醫療機構與硬體設施的需求增加，使得診斷類影像產品，如電子檢測儀器、X光設備、超音波等為進口最大宗。

管新寶解釋，由於印度幅員遼闊，偏鄉地區醫療基礎建設相當不足，遠距醫療成為印度醫療產業的趨勢。可攜式彩色超音波具快速診斷、攜帶便利的優點，克服落地型機種移動有限的問題，讓攜帶醫療資源深入偏遠地區不再困難，目前已於去年拿到台北市立聯合醫院的大宗採購標案，也已取得美國食品藥物管理局（FDA）與歐盟認證。（編輯：王永志）1080220