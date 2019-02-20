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CIP及中鋼3風場已簽購售電合約 均採階梯式費率

最新更新：2019/02/20 16:46

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）台電表示，已與離岸風電業者中鋼及哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下3個風場簽署為期20年的購售電合約（PPA），且2家廠商均採階梯式躉購費率。

中鋼公司、CIP、沃旭能源、北陸能源（NPI）及玉山能源等4家離岸風電業者、6個風場，均已取得由經濟部能源局核發的籌設許可及再生能源同意備案文件，廠商在取得2文件後便可與台電簽署PPA。台電主管告訴中央社記者，台電已在2月15日與中鋼的中能風場、19日和CIP的彰芳風場及西島風場完成簽署PPA。

台電指出，CIP和中鋼2家離岸風電廠商均選擇前高後低的階梯式躉購費率，前10年每度為新台幣6.2795元，後10年為每度4.1422元。

CIP旗下彰芳、西島2座離岸風場位於彰化外海，共取得600MW併網容量，將分別在2021、2023及2024年完工併網；中鋼的中能風場則有300MW將在2024年併網。

目前已與台電簽署PPA的有適用107年每度5.8元躉購費率的達德允能風場、上緯海能風場及適用108年躉購費率中鋼中能風場及CIP彰芳和西島風場。

經濟部1月底公告108年度離岸風電躉購費率每度5.516元，今年首度新增滿發小時上限，發電達4200至4500滿發小時部分，每度4.1370元；超過4500滿發小時，每度2.7580元；前高後低階梯制則繼續維持。（編輯：林孟汝）1080220

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