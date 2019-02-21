越南養殖豬逾2815萬頭 主要出口到中國

（中央社河內21日電）統計顯示，越南全國養殖豬隻數量逾2815萬頭，被視為亞洲養豬行業第二大國家。越南豬肉製品除供應境內民眾食用外，主要出口到中國。

越南原是以農業為主的國家，推動改革開放後，已是經濟發展最快的亞洲國家之一。雖然如此，稻米與養殖業等仍是越南最重要農業生產項目，養殖業以養豬為主。稻米和豬肉是越南人最主要的食物，2項產業對越南糧食安全政策扮演重要作用。

越南農村地區30年前常見民眾為改善家計，在家裡飼豬和養雞，數量不高。如今農民改變家畜和家禽養殖習慣，改為農戶模式，小規模從事養豬和養雞產業；也有部分外商前往越南投資設廠，大規模飼豬。

統計顯示，越南全國約有300萬個養殖豬場，2018年豬隻數量逾2815萬頭，與2017年同期相較，成長近3%。

據統計，約9500萬人的越南每年平均豬肉產量為460萬噸，本地銷售量約320萬噸至360萬噸，其餘外銷，中國是主要出口市場。

越南2016年因全國養殖豬隻數量異常增加，加上中國減少越南進口豬肉，豬肉陷入供過於求狀態，售價大幅下跌，農民損失嚴重。越南養殖業管理部門考量豬肉內需與出口能力等因素，重新制定養豬產業發展戰略，全國養殖數量保持在2800萬頭左右。（編輯：陳永昌）1080221